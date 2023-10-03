Юрист назвал главные ошибки россиян при выходе на пенсию

Многие россияне надеются, что при достижении пенсионного возраста пособие по старости назначается автоматически. Однако на заслуженный отдых можно выйти лишь по собственному заявлению. Портал «Сиб.фм» публикует список типичных ошибок российских предпенсионеров.

Многие пожилые граждане нашей страны уверены, что пенсия по старости назначается без их участия. Однако на практике без личного заявления Соцфонд не начнёт процедуру оформления человека на заслуженный отдых, предупредил всех предпенсионеров декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с сетевым изданием «Прайм». Ниже список подобных типичных ошибок.

1. Подают заявление после наступления пенсионного возраста.

Это самая распространённая ошибка, поскольку начало выплат стартует только с момента регистрации заявления (рассматривается в течение 10 рабочих дней). Эксперт Виноградов, в связи с этим, советует подавать документы на оформление статуса «пенсионера» за месяц до официального достижения пенсионного возраста (на сайте Соцфонда или отправить документы по почте, а также прийти лично в МФЦ или онлайн на портале Госуслуг, по телефону или через работодателя).

2. Не проверяют лично, весь ли стаж был учтен.

Зачастую годы стажа могут потеряться по вине организаций, которые не оцифровали документы с соответствующими записями, потому не будет лишним заранее проверить свой стаж (всем мужчинам с момента наступления 45 лет и женщинам с 40, зарегистрированным на портале "Госуслуги", раз в три года рассылаются уведомления о размерах предполагаемой пенсии по старости).