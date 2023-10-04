Глоба ошарашила россиян предсказанием на октябрь

Пользующаяся особым доверием россиян астролог Тамара Глоба назвала текущий месяц года самым страшным периодом потерь и катастроф, которых не удастся избежать ни одному жителю нашей страны.

«Изменится абсолютно все: цивилизация, экономика. Люди, которые имели многое, сейчас останутся без всего. Это период передела мира. Всё население России ждёт кризис и многочисленные испытания. Важно, чтобы всё «не треснуло», предупредила она в недавнем выпуске телеэфире программы «Малахов».

Напомним, особое доверие жителей нашей страны Тамара Глоба снискала после серии точнейших астрологических прогнозов о пожарах в Москве в 2014 году, о локдауне из-за коронавируса, а также о ряде других серьезных ситуаций и катаклизмов.

По мнению опытного «звездочёта», причиной таких перипетий стала воинственная планета Марс, под знаком которой проходит весь 2023 год. К своему окончанию (вторая половина осени и первая половина зимы-2023) планетарное влияние лишь усилится и запомнится россиянам, как самое тяжёлое и богатое на изменения время.

Но есть и ложка мёда в октябрьской бочке дёгтя. По словам астролога, ловить удачу нужно тем людям, у которых сейчас ничего нет в плане имущества и активов: «В какой-то момент счастливчикам удастся завладеть финансовыми потоками», уверена Тамара.