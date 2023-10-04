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общество

Балерина Волочкова рассказала о своём романе с Джимом Керри

Официальный телеграмм-канал @volochkova_anastasiya

Волочкова изрядно разоткровенничалась с Павлом Волей и выложила ему признание о давнем романе с голливудской звездой.

Несмотря на то, что новое шоу Павла Воли подразумевает комичный оттенок общения с гостями, некоторые представители российского шоу-бизнеса делятся достаточно личными воспоминаниями.

Так, в разговоре с известным стендапером и комиком, балерина Анастасия Волочкова, снискавшая славу раскрепощённой и эпатажной Леди, поведала историю десятилетней давности, итогом которой стал бурный роман с Джимом Керри.

Не имея возможность выслушать обе стороны любовной ситуации, Павлу пришлось поверить в рассказ Анастасии, который изобиловал пикантными подробностями. К примеру, артистка балета особо отметила чувственные поцелуи Керри и заверила, что их отношения были серьёзными. При этом она заявила, что разрыв произошёл из-за того, что оба поняли — «эти отношения не приведут ни к чему серьезному».

Впрочем, зная Анастасию и её безграничную фантазию, а также увлечение спиртосодержащими напитками, ничего удивительного в её речах мы не нашли.

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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