Через аэропорт Новосибирска пытались провезти ножи и электрошокеры

Новосибирские таможенники выявили ножи и шокеры в багаже авиапассажиров.

Новосибирские таможенники, работающие в аэропорту Толмачёво, за последнюю неделю сентября столкнулись с несколькими случаями попыток пассажиров провезти через границу запрещённые товары. В течение этого периода сотрудники таможенного поста Аэропорт Толмачёво начали 5 разделов административного правонарушения по части 1 статьи 16.2 и статье 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). В этих делах рассматриваются нарушения, связанные с невыполнением авиапассажирами установленных запретов и ограничений, а также с необъявлением товаров, которые считаются холодным оружием.

Таможенные служащие обнаружили ножи и электрошокеры как в багаже, так и в ручной клади при ввозе и вывозе из Новосибирска в Узбекистан и Таджикистан. Нередко пассажиры пытаются перевезти шокеры, кастеты и ножи из-за границы в качестве сувениров, а также привозят ножи ручной работы из ближнего зарубежья в виде подарков. Однако эксперты относят такие предметы к холодному оружию, которое может использоваться для ударов или нанесения травм. С начала текущего года таможенники уже обнаружили 88 запрещённых товаров такого рода у путешественников.

В течение трех кварталов 2023 года новосибирские таможенники зарегистрировали 763 нарушения при проверке багажа и личных вещей пассажиров. Наибольшее количество нарушений связано с невыполнением гражданами установленных запретов и ограничений, а также с неправильным декларированием товаров, требующих обязательного письменного объявления. Особенно заметно увеличение количества незаконно провозимой алкогольной продукции, которую пытаются пронести туристы из-за рубежа. Общее количество изъятого алкоголя с начала года составляет 42,8 литра, что в 2,4 раза превышает объем прошлого года. Кроме того, зафиксированы 42 случая, когда пассажиры пытались провезти сверх разрешенного лимита сигарет для физических лиц. В общей сложности путешественники также пытались провести сумму валюты свыше разрешенного лимита, и за третий квартал этого года эта сумма составила 9,5 миллиона рублей эквивалентно.