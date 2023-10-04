Одежда от Надежды: дизайнер из Новосибирска шьёт вещи для людей с ОВЗ

Согласно данным Росстата за 1 января 2023 года, в России около 11 миллионов человек с инвалидностью. Более 185 тысяч из них проживают в Новосибирской области. Какую одежду носят люди с ограниченными возможностями здоровья из Новосибирска и как проходят инклюзивные показы мод — в материале «Сиб.фм».

Fashion-индустрия в последние годы начинает учитывать потребности людей с ОВЗ и создавать для них адаптивную одежду. Одним из брендов, выпустивших коллекцию адаптивной одежды, стал Tommy Hilfiger. В 2020 году на показе в Нью-Йорке представили капсулу Tommy Adaptive с удобными застёжками, молниями и липучками. Однако не каждый человек с инвалидностью может позволить себе быть частью высокой моды.

Основатель мастерской NB и дизайнер адаптивной одежды Надежда Быкова в беседе с корреспондентом «Сиб.фм» рассказала о формировании доступной моды.

«Одежда похожа на рабочую форму»

Жительница Новосибирска Надежда Быкова мечтала стать дизайнером одежды с самого детства. На выбор профессии повлияла её бабушка — портная с семидесятилетним стажем работы.

В 2008 году Надежда поступила в колледж лёгкой промышленности и сервиса на специальность модельера-конструктора, окончила его с красным дипломом. Затем продолжила обучение в Новосибирском технологическом институте РГУ имени Косыгина.

«В пошиве у меня было очень много практики, и я решила попробовать себя в дизайне одежды. Мне было всегда интересно погружаться в конкурсную fashion-атмосферу. Целью обучения в институте было участие во всех проектах и конкурсах», — вспоминает девушка.

В 2013 году, на втором курсе обучения, Надежда поучаствовала в конкурсе «Особая мода». Тогда она познакомилась со «Школой моделей с инвалидностью» под руководством Ирины Дороховой из Томска, а также узнала о сложностях в переодевании людей с ОВЗ.

«По возвращении в Новосибирск я начала искать научные работы по этому вопросу и поняла, что это не так развито, как хотелось бы. Есть методики построения, но одежда больше похожа на рабочую форму. То есть о дизайне и стиле речи даже не было», — подчёркивает дизайнер.

Участвуя в студенческих конкурсах Надежда заметила, что от этой проблемы в большей степени страдают мужчины. Так мастер и начала создавать мужские адаптивные коллекции.

«Хотят одеваться стильно»

Первая коллекция одежды от дизайнера называлась Esquire. По её словам, основу концепции составил рассказ о семи днях из жизни мужчины.

«То есть куда мужчина может отправиться на неделе: в офис, тренажёрный зал, на вечернее мероприятие и так далее. Главной задачей стал поиск функциональности, форм, комфортных тканей, проработка технологии. С этой коллекцией мы заняли первое место», — отмечает девушка.

После успешной попытки создания удобной адаптивной одежды, мастер начала экспериментировать с совмещением функциональности и дизайна.

«Начали поступать первые заказы. Для меня это стало толчком: нужно заниматься разработками, улучшать качество и функциональность», — рассуждает Надежда.

С тех пор дизайнер занимается индивидуальным пошивом мужских костюмов и пальто. Редко и только для постоянных клиентов она создаёт и женские образы. Именно это и приносит мастеру доход.

«Люди с инвалидностью ничем от нас не отличаются. Они так же работают и одеваться хотят элегантно и стильно. Поэтому к каждому индивидуальный подход. Сейчас ко мне уже реже обращаются люди с инвалидностью», — делится девушка.

Она объясняет снижение спроса тем, что стала реже выпускать новые коллекции специализированной одежды. Теперь клиенты приходят к Надежде с просьбой скорректировать купленные изделия.

«Чаще всего это брюки. Мы надставляем на готовые брюки дополнительные вставки, занижаем линию переда. Это очень кропотливый труд», — говорит девушка.

«Нет ничего невозможного»

В Сибири, как и во всей России, время от времени проводят модные показы адаптивной одежды. Впервые на такое шоу дизайнер попала в Томске в 2013 году.

«Мой мир и взгляды на жизнь перевернулись с ног на голову. На большинство каких-то ситуаций я стала смотреть гораздо проще и не так эмоционально. Поняла, что нет ничего невозможного. Если эти люди смогли пересилить себя и выйти на подиум, значит могут все», — рассказывает Надежда.

По мнению дизайнера, не будь спроса на повседневную инклюзивную одежду, не было бы и показов.

«К сожалению, не все дизайнеры, особенно относящиеся к масс-сегменту, не могут позволить себе специализированные подразделения цеха. Для этого нужно учитывать нужды множеств категорий. Увеличить штат, проводить фокус-группы с этими людьми, делать опытные образцы. Это упирается в бюджет и время», — заключает Надежда.