Два неочевидных признака рака назвал онколог Черёмушкин

Онкологические процессы способны маскироваться под безобидные недуги, незаметно убивая человека изнутри. Спасти может – только ранняя диагностика, зависящая от пациента.

Медицина в борьбе с онкологией шагнула очень далеко и научилась распознавать рак на ранних стадиях и по нетипичным признакам. Однако всё это возможно применить лишь в случае, когда пациент самостоятельно приходит к врачу (рекомендован хотя бы один медосмотр в год). Зачастую сами люди виноваты в затягивании онкологических процессов. Потому что привыкли отмахиваться от боли или принимать обезболивающие препараты вместо похода к доктору.

К таким симптомам, которые обычно гасятся «обезболками» в домашних условиях, но указывают на развитие злокачественной опухоли, относится вздутие живота, боль в спине (особенно в поясничном отделе) и пожелтение кожных покровов тела. Сочетание этих болезненных проявлений и их регулярное появление указывает на раннюю стадию рака поджелудочной железы, предупредил российский врач-онколог Евгений Черемушкин.

По его словам, подобные боли могут быть ошибочно отнесены к проблемам с межпозвоночными дисками, и это может затруднить диагностику. Доктор также рекомендовал обращать внимание на другие сопутствующие симптомы и при необходимости обращаться к специалистам для более точной диагностики и своевременного лечения.