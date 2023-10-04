Кому повысят пенсию в октябре-2023: категории граждан

Три многочисленные категории российских пенсионеров со второго месяца текущей осени-2023 начали получать повышенные на 10,5 % пособия по старости и выслуге лет.

Эксперты в области действующего в России Пенсионного законодательства уже назвали октябрьскую индексацию пенсий рекордной (подобный уровень наблюдался 2013 году). Повышение пособий по старости (выслуге лет) в средине осени уже стало традиционным и на протяжении десятков лет, в том числе и в нынешнем году, новые суммы получат три категории пожилых россиян:

- военные пенсионеры,

- сотрудники полиции и прокураты,

- сотрудники силовых структур РФ.

По статистическим данным Социального фонда России, численность этих категорий составляет около трёх миллионов граждан нашей страны. В денежном выражении повышение варьируется от 2 000 до 4 000 рублей в месяц и зависит от звания бывшего военнослужащего, пояснила финансовый эксперт Татьяна Волкова.

По её словам, с октября 2023 года повышенные суммы пенсионных выплат поступят и некоторым гражданским пенсионерам, а точнее тем, кто отметил своё 80-летие или получил первую группу инвалидности в сентябре текущего года. Прибавка к их ежемесячному пособию составит 7 500 рублей.