Нефтетрейдер Сергей Лацких рассказал о динамике цен на бензин в Новосибирске

В Новосибирске эксперты рассказали, сколько будет стоить бензин осенью 2023 года.

Эксперты оценили стоимость бензина в Новосибирске осенью 2023 года после решения о запрете экспорта российских нефтепродуктов. За 12 дней с момента этого решения оптовые цены снизились на примерно 20%. Однако такого снижения цен на розничном рынке пока не наблюдается, вызывая сомнения среди участников рынка насчет возможности такого снижения.

3 октября заместитель председателя правительства России Александр Новак на конференции клуба "Валдай" сообщил журналистам, что биржевые цены на дизельное топливо снизились на 20% с 21 сентября. Также можно заметить снижение цен на оптовом рынке бензина. Журналисты BFM-Новосибирск обратились к нефтетрейдерам, чтобы узнать, как это отразится на ценах на розничном рынке.

После продолжительного и значительного роста цен на топливо и возникновения дефицита, российское правительство временно ограничило экспорт бензина и дизеля. Через несколько дней после этого решения, некоторые сетевые АЗС начали сообщать о снижении цен на дизтопливо. В Новосибирске к 3 октября дизельное топливо на некоторых заправках подешевело на 1-2 рубля, но значительного снижения цен на большинстве заправок не произошло. Участники рынка объясняют это дисбалансом оптовых и биржевых цен: заправки не могли оперативно изменять ценники в соответствии с изменениями на бирже, чтобы избежать социальной нестабильности. Однако, в итоге президент и правительство вмешались, и ситуация изменилась.

Если обратиться к данным Новосибирскстата о средних ценах на дизельное топливо и бензины, то можно увидеть следующую картину в Новосибирской области: в январе 2023 года литр дизельного топлива стоил 62,51 рубля, а в сентябре цена составляла 68,81 рубля. Литр бензина АИ-95 в январе стоил 49,02 рубля, а в сентябре цена поднялась до 57,91 рубля.