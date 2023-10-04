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общество

Неработающие паркоматы в центре прокомментировал мэр Новосибирска

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал неработающие паркоматы в центре города.

Причину неработающих паркоматов в центре Новосибирска назвал мэр Анатолий Локоть на часе прессы 4 октября.

По словам главы города, паркоматы с иностранным ПО перестали работать из-за санкций. С 3 октября водители вынуждены платить за услугу другими способами.

«Думаю, завтра они дадут исчерпывающий ответ, как идёт замена на отечественное программное обеспечение», — подчеркнул Локоть.

Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть также предупредил, что проведение ядерных испытаний над Сибирью может иметь серьёзные последствия, которые будут ощущаться на протяжении тысячелетий.

Ранее неизвестные сообщили о минировании здания мэрии Новосибирска. В результате осмотра здания не было обнаружено никаких опасных или подозрительных предметов.

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Диана Джафарова
журналист

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