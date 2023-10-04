Об этом не говорят врачи: раскрыта главная опасность прививок

Вирусологи наконец-то достучались до «вакцинаторов», доказав малую эффективность прививок от респираторных заболеваний.

Пандемия коронавируса в 2020 году вынудила медиков прибегнуть к массовой вакцинации, как единственному на тот момент способу остановить вирусную атаку на человечество. Следующие два года вирусологи всего мира с сожалением констатировали факт – вирусы стремительно меняются (мутируют в новые более устойчивые к вакцинам штаммы), а иммунитет привитых людей становится слабее, чем у переболевших.

Причем подобный вывод справедлив не только в отношении коронавируса, но и привычного землянам гриппа, пояснил в своей научной статье «Переосмысление вакцин следующего поколения от коронавирусов, вирусов гриппа и других респираторных вирусов» американский учёный Энтони Фаучи (опубликована в рецензируемом научном журнале Cell Host&Microbe). Его мнение подтвердили многие иммунологи вирусологи мира, проводившие многочисленные исследования в этой области.

Дошло до того, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к устойчивому выводу — побочные эффекты вакцинации от COVID-19 велики. Самый опасный из них – тромбоз сосудов (загустение крови), рассказала российский врач-вирусолог Ольга Матвеева.

Другим тяжелым последствием может стать острый полирадикулоневрит (частичная или полная парализация тела), потому в новых рекомендациях ВОЗ прямо указано — поголовная вакцинация от ковида не только бессмысленна, но и вредна (рекомендован лишь старикам и ослабленным людям, жизнь которых находится под угрозой).