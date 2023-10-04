Педиатр заявила об опасности самых популярных народных методов лечения детей

Горячий картофельный пар при кашле, керосин на воспалённое горло при ангине и уксус при лихорадке способны покалечить маленьких детей.

Поколение советских детей, выросшее на народных средствах лечения простуды, наверное, отличалось более крепким иммунитетом. Как иначе можно объяснить, что современным детям эти методы противопоказаны.

Но не будем спорить с официальной медициной, а она, в лице педиатр «СМ-Клиники» Ольги Татаркиной, заявляет, что народные средства крайне вредны для маленьких детей. В частности:

- растирание больного уксусом, водкой и льдом для снижения температуры приводит к спазму периферических сосудов и резким скачкам температуры, а вдыхание паров – к отравлению;

- полоскание керосином горла, поражённого ангиной, может вызвать ожог слизистой ротовой полости, а пары горючего вещества могут вызвать у ребенка дыхательные спазмы;

- ингаляции над кипятком и вареным картофелем при кашле, по мнению педиатра, обернутся ожогом слизистой дыхательных путей или ожогом кожи, если ребенок случайно перевернет кастрюлю (скрытая угроза процедуры — вредные вещества, растворяющиеся в воде при варке картофеля);

- закапывание в нос при насморке мёда или с молока создают питательную среду для бактерий, усугубляют насморк и развивают осложнения.