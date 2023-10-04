Сибиряки собрали больше 5 тонн мусора в ходе экоакций

Сбербанк провел фестиваль «Сибирь. Сберегаем вместе», который охватил девять городов. В рамках этого мероприятия участники собрали впечатляющее количество мусора — более пяти тонн. Около сотни мешков с отходами утилизированы без взвешивания, а килограммы использованных батареек и пластиковых крышек отправлены на переработку.

Жители городов — Абакан, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Кызыл, Новокузнецк, Новосибирск, Омск и Томск — стали активными участниками этой благотворительной инициативы. Они присоединились к мероприятиям, направленным на уборку городских территорий, сделав свой вклад в сохранение окружающей среды.

В Новосибирске сотрудники Сбера, крупных компаний, органов власти и все неравнодушные к экологии родного города вышли в парк «Сосновый бор», чтобы привести территорию зеленой зоны в порядок — оттуда вывезли 270 кг мусора.

Банк является партнером мероприятия «Чистые игры». В этот раз фестиваль в Сибири организовали в парке «Зеленый остров» в Омске. Участники экологических соревнований за несколько часов вывезли целых 3 тонны мусора.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Наш банк традиционно поддерживает ESG-активности сибиряков, в том числе выступая организатором самых разных экологических акций. Как подчеркнул в ходе международного форума «Эко Алтай. Нить природы» Президент, Председатель Правления банка Герман Греф, природа должна признаваться в качестве актива, который будет поддерживаться и управляться на горизонте столетий. И качество жизни людей в будущем будет определяться именно этим ключевым параметром».