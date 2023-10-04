Силуанов озвучил точный размер пенсии россиян в 2024 году

Шестьсот миллиардов потратит правительство РФ на повышение пенсий пожилым россиянам до уровня 23 тысячи рублей.

Министерство финансов нашей страны в лице своего главы Антона Силуанова поделилось планами на ближайшие три года. Выступая на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2024-2026 годы в Совете Федерации, министр рассказал, что на предстоящую в январе грядущего года индексацию пенсий будет выделено около 600 млрд рублей.

При этом, размер индексации будет соответствовать уровню годовой инфляции. Ранее заявлялось, что он составит 5,3 %, однако был скорректирован до 7,5 %. Министра отметил, что после повышения. Средний размер пенсий в России поднимется до 23 244 рубля.

Из других планов до 2026 года Силуанов озвучил выделенные 1,6 трлн рублей, которые решено потратить на выплаты материнского капитала российским семьям с детьми – более 4 миллионов получателей по всей России.

По словам главы Минфина РФ, в ближайшие три года ещё 100 млрд рублей будет направлено на поддержку малоимущих граждан в рамках социального контракта, а также оказание помощи в приобретении жилья многодетным семьям.