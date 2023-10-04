Сирены заревут по всей России 4 октября: что происходит

Масштабная проверка систем оповещения населения пройдет во всех субъектах России одновременно. Власти призывают население не беспокоиться.

Запуск сирен и громкоговорителей, а также с замещение эфира общероссийских теле- и радиоканалов – обычное дело в России. Таким образом МЧС проверяют работоспособность средств массового оповещения и оценивают текущую готовность дежурного персонала, поясняет пресс-служба МЧС.

Из 89-ти российских регионов, сирены будут молчать только в Крыму и Севастополе, а также на присоединённых территориях, которые пока что живут в режиме военного положения.

Запуск репродукторов и учебных сирен намечен в единый день – среда, 4 октября 2023 года. В связи с этим МЧС просит россиян сохранять спокойствие и предупредить о проверке и запуске звуковых сирен родственников и соседей (особенно пожилых), коллег, друзей.

Параллельно с проверкой систем оповещения днём ранее, 3-го октября начались масштабные национальные тренировки по гражданской обороне (кстати, считались обычным делом в СССР). Кроме того, на территории России активно восстанавливаются бомбоубежища, рабочие коллективы крупных предприятий, учреждений и заводов обучают действиям по гражданской обороне, а народных депутатов, министров и сенаторов гоняют на учения по «ядерной тревоге».