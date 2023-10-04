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общество спорт

В Новосибирске на 37% выросло количество фитнес-залов

Фото: Pexels.com

Новосибирск вошел в Топ-5 субъектов России с наибольшим приростом числа таких объектов.

В Новосибирске за последние три количество фитнес-клубов выросло на 37%. Такое исследование провели сервис 2ГИС и сервиса поминутной оплаты фитнеса GOGYM. Они захватили период с августа 2019-го по август 2023 года.

Сейчас в Новосибирске работают 399 фитнес-центров. Город вошел в Топ-5 субъектов России с наибольшим количеством тренажерных залов.

Эксперты считают, что такой рост связан с активным развитием сетевых фитнес-брендов. Помимо этого, средняя продолжительность тренировок в Новосибирске увеличилась на 10%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ФК «Новосибирск» обыграл курского «Авангарда» и укрепил свое лидерство.

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Игорь Кириченко
Журналист

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