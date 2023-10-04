В Новосибирске начали судить девелопера Обласова за многомиллионное мошенничество

В Центральном районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело Михаила Обласова, которого обвиняют в мошенничестве на 383 миллиона рублей.

Сегодня, 4 октября, Центральный районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело Михаила Обласова, которого обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ. До суда дело шло почти 2 года.

«В судебном заседании оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств», — сообщили в Центральном районном суде.

Суть обвинения заключается в следующем: девелопер Михаил Обласов вместе с партнёром Николаем Вдовом по поддельным бумагам получили от мэрии Новосибирска земельный участок якобы для создания там садового товарищества. Вместо этого предприниматели продали участок, тем самым причинив мэрии Новосибирска ущерб на сумму более 383 миллионов рублей.

В начале 2022 года Михаила Обласова отправили в СИЗО, так как сняли буквально с самолёта. В дальнейшем адвокаты задержанного бизнесмена предлагали 5 миллионов залога, чтобы ему смягчили меру пресечения. Кстати, на начало судебного заседания девелопер уже находится по домашним арестом.

Также дело долго шло до суда по той причине, что менялась подсудность рассмотрения уголовного дела – её обжаловали адвокаты, поэтому многомиллионное дело и попало в Центральный районный суд.