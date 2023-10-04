В Новосибирске начали судить экс-директоров разорённого завода «Тяжстанкогидропресс»

В Кировском районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело бывших директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина и Виктора Арановского – их обвиняют в крупном мошенничестве и растрате.

Расследование этого дела началось после того, как рабочие ПАО «Тяжстанкогидропресс» получили в прямом смысле копеечные зарплаты – кому-то пришло 10 рублей, кому-то и того меньше.

Обстановка на уникальном заводе по производству станков складывалась плачевная, а осенью 2021 года служба безопасности предприятия заявляла о мошеннических фактах, которыми сегодня заинтересовались оперативники ФСБ. Двое бывших руководителей завода Николай Степакин и Виктор Арановский попали под следствие и подозреваются в многомиллионном мошенничестве.

«В результате внутренних расследований было выявлено несколько сделок, которые нанесли заводу ущерб на 10, а то и сотни миллионов рублей, – рассказывал ещё в 2021 году корреспонденту Сиб.фм представитель службы безопасности завода.

- До того, как завод перешёл в собственность «Стиллайн», единственным владельцем был Виктор Арановский. Основные нарушения произошли после начала 2018 года, когда гендиректрором стал Николай Степакин».

Как выяснили оперативники, уникальное оборудование было распроданы за гроши, ушли с молотка и помещения и подсобное хозяйство. А спустя год следователи задержали и Виктора Арановского и Николая Степакина.

Вкупе бывшим топ-менеджерам предъявили обвинение по четырём статьям Уголовного кодекса РФ – только по части 4 статьи 159 УК «Мошенничество» - 4 эпизода, также в копилке – часть 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата», статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» и часть 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

«3 октября в судебном заседании государственным обвинителем оглашено предъявленное подсудимым обвинение, Арановский В.А., Степакин Н.А. вину по предъявленному обвинению не признали. Также в судебном заседании определен порядок исследования доказательств по уголовному делу, допрошен представитель потерпевшего ООО «Сибирская Экспертная Компания», — рассказали в Кировском районном суде.

На следующем заседании, которое пройдёт 11 октября, продолжат допрашивать потерпевших. Сами фигуранты с обвинением не согласны, но на их имущество в сумме 750 миллионов наложен арест.