В Новосибирске открылся виртуальный музей судов

В Новосибирской области запустили работу виртуального музея судебной системы – теперь из интернета можно узнать не только всё о делопроизводстве, но и об истории того или иного суда.

В этом году судебная система России переходит на рельсы цифровизации. Уже много лет за тем или иным процессом можно следить на сайте судов. В декабре прошлого года прошёл Х Всероссийский съезд судей, который сделал судебную систему более открытой.

Прошло большое публичное мероприятие, была проведена и большая внутренняя работа Судебного департамента. Так, всё это время в недрах виртуальной паутины создавалась сеть музеев районных, городских и региональных судов. Сегодня она заработала в полную силу.

«Летом 2023 года в регионе реализован такой проект и создан виртуальный Музей судебной системы Новосибирской области. Электронный ресурс вы можете найти по адресу: музейсуд.рф,

- рассказал пресс-секретарь Управления Судебного департамента Новосибирской области Марианна Глушкова. – Пока просмотров доступен только с компьютера. В течение ближайшего месяца заработает и версия музейного портала для мобильных устройств».

Корреспондент Сиб.фм побывал на ресурсе и познакомился с историей каждого суда – здесь можно познакомиться поближе с представителями судебной системы и узнать, кто из выдающихся персон гостил в новосибирских судах. Также на сайтах есть настоящие экспонаты: например, штемпели и печати различных времён.