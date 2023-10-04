В Новосибирске паркоматы перестали работать из-за санкций

Из-за санкций в Новосибирске перестали работать паркоматы.

В Новосибирске изменилась работа платных парковой в Центральном и Заельцовском районах. 2 октября парковка возле здания №25 на Красном проспекте станет платной. Платить не придётся только инвалидам и людям, которые их перевозят.

Терминал оплаты на муниципальных платных парковках по техническим причинам будет недоступен с 3 октября. К ним относятся стоянки по следующим адресам:

— Красный проспект, 38;

— Красный проспект, 65;

— Красный проспект, 68;

— Красный проспект, 159;

— Красный проспект, 25;

— Красный проспект, 90, 92, 94;

— Красный проспект, 77;

— Красный проспект, 86/77б, к. 1;

— Красный проспект, 66/59;

— Красный проспект, 18.

Тем не менее, заплатить за парковку можно будет с помощью отправки СМС на номер 9878, мобильного приложения «Госпарковки» или сайта parking-54.ru.

Напомним, что новосибирские таможенники, работающие в аэропорту Толмачёво, за последнюю неделю сентября столкнулись с несколькими случаями попыток пассажиров провезти через границу ножи и шокеры.