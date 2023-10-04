В Новосибирской области оставили в силе приговор экс-председателю СО РАН Асееву

Он обвиняется по делу о мошенничестве с коттеджем.

Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда оставила в силе приговор экс-председателю Сибирского отделения Российской академии наук Александру Асееву.

Александра Асеева обвинили в том, что, занимая пост председателя сибирского отделения Академии наук, он убедил членов Президиума без законных оснований реконструировать и предоставить ему коттедж площадью более 600 кв. метров в Советском районе Новосибирска для использования в служебных целях.

По версии следствия, после проведения дорогостоящего ремонта, он заключил договоры найма помещения. После этого Асеев предоставил подложные документы в суд и приватизировал имущество для своей дочери. Ущерб, нанесенный государству, составил 45 879 280,03 рубля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бассейн «Нептун» открылся для пловцов после ремонта.