«Вагнер» получил новое задание в зоне СВО: Киев в шоке

Военные аналитики пророчат рождение нового многообещающего проекта ЧВК «Вагнер» 2.0» под командованием Павла Пригожина, который в составе штурмового корпуса «музыкантов» прибыл в зону СВО для выполнения боевых задач Минобороны РФ.

В минувший понедельник, 2 октября 2023 года ряд военных российских и западных телеграмм-каналов сообщили о перелёте трёх штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» из Африки в зону действия СВО на Украине. Эти формирования созданы из числа основных «вагнеров», которые так и не заключили контракты с военным ведомством, а после гибели создателя Евгения Пригожина отправились по приглашению ряда африканских государств оказывать помощь в защите независимости, пишет издание «МК.ру».

В настоящий момент «музыканты» во главе с Павлом Пригожиным (сын Евгения), который несколько лет назад служил в Сирии в составе ЧВК отца и имеет боевые награды, направлены в район Авдеевки (там идут самые ожесточённые бои). По сообщениям одного из специализированных каналов, уже до Нового года бойцы ЧВК подпишут индивидуальные и групповые договоры с одной из силовых структур РФ, чтобы получит возможность начать многообещающий проект ЧВК «Вагнер» 2.0».