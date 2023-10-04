Вагоны в метро Новосибирска полностью обновят к 2029 году

К 2029 году планируется полное обновление вагонов в новосибирском метро.

Власти Новосибирска планируют полностью обновить вагоны метро к 2029 году. Об этом мэр Анатолий Локоть сообщил на онлайн-встрече с журналистами 4 октября.

По мнению главы города, приобретённый в середине 1980-х годов подвижной состав исчерпает свой ресурс уже к 2030 году. Найти другое применение этим вагонам нельзя.

«Они будут списаны, пойдут на металлолом. Нам нужно готовиться к этому периоду», — сказал Анатолий Локоть.

Как отмечает мэр, решение этого вопроса сейчас обсуждается с региональным правительством. Кроме того, к 2029 году планируют увеличить количество вагонов, потому что поток пассажиров постоянно растёт.

Напомним, что причину неработающих паркоматов в центре Новосибирска назвал мэр Анатолий Локоть.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал предложение Маргариты Симоньян взорвать ядерную бомбу над Сибирью.