Затронет каждого: налоги на доходы граждан предложили считать по-новому в Госдуме

Очередная идея думской фракции ЛДПР попахивает пиаром, уверены эксперты. Её суть в том, что бедные россияне прекращают платить налог со своих небольших зарплат, а богатым поднимут налоговую ставку в разы.

Автор идеи, председатель Комитета Госдумы РФ по труду Ярослав Нилов на днях опубликовал в своём телеграмм-канале текст нового законопроекта, гласящего – «размер НДФЛ должен зависеть от уровня доходов».

Нилов предлагает освободить от уплаты налогов тех граждан России, у которых сумма всех доходов за налоговый период не превышает 360 тысяч рублей (или 30 000 рублей в месяц). Для тех, кто зарабатывает от 5 до 100 миллионов рублей в год назначить соответствующие налоговые ставки от 13 до 35 %.

Сама по себе идея, несущая цель увеличить налоговые поступления в федеральную казну и смягчить проблему социального неравенства, выглядит великолепно. Но при детальном рассмотрении показывает свою полную нереальность, уверен автор дзен-канала «Кризистан», известный своими разоблачениями.

По его словам, чтобы освободить бедных от налогов, надо чтобы богаты покрыли образовавшуюся дыру. Проблема в том, что в РФ, согласно официальной статистике Росстата, размещённой в открытых источниках, зарплату в пределах 30 000 рублей получают 35 % россиян (те самые люди, которых Нилов собирается освободить от НДФЛ), тогда как богатых россиян 0,43% (они могут покрыть налоговый недобор максимум с 3-4% работающих за низкую зарплату, но не с 35%).

Как сложится судьба очередной идеи ЛДПР, покажет время. А пока напомним, что подобные предложения Нилова не раз отклонялись (к примеру, закон о 13-той пенсии к Новому году), от того и нынешняя попахивает пиаром.