Житель Новосибирска пытался дважды запустить дрон над «Сибирскими Мальдивами»

В Новосибирске сотрудники агентства безопасности «Гвардия» задержали мужчину, который дважды пытался запустить дрон над охраняемым золоотвалом СГК.

Всё это лето на золоотвал, который находится неподалёку от ТЭЦ-5, пытались попасть то саперы, то другие любители экзотических фотографий. Дело в том, что так называемые «Новосибирские Мальдивы» стали уже излюбленной локацией для фотографий, но прошлой весной вход к золоотвалу был закрыт.

К тому же, в сентябре этого года объект потерял былой лоск: искусственный водоём обмелел, а ярко бирюзовый цвет померк. Однако желающие попасть на закрытую территорию есть и сейчас.

Так, в прошлое воскресенье, 1 октября, сотрудники АБ «Гвардия» остановили молодого человека, который решил запустить дрон над экзотическим водным объектом.

«На охраняемую территорию золоотвала Сибирской Генерирующей компании попытался проехать легковой автомобиль марки Ford бордового цвета под управлением молодого мужчины. Выяснив, что у водителя с собой имеется беспилотный летательный аппарат, и он намеревается запустить его над техническим водоемом золоотвала, охранники вызвали на место происшествия экипаж Росгвардии»,

– говорится в сообщении «Гвардии».

Молодому человеку объяснили, что такие полёты запрещены, и владелец беспилотника, казалось бы, отступил. Однако спустя два дня, 3 октября, его вновь увидели стремительно мчащимся к золоотвалу. Пришлось даже объявлять план перехват.

«Вышедший из Ford молодой человек пояснил, что едет к золоотвалу для запуска квадрокоптера. Основанием для видеосъёмки он назвал служебное задание, полученное на работе в одной из городских компаний», – заключили в АБ «Гвардия».