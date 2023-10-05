Австралийские учёные нашли орех, который помогает похудеть

Очень популярный и недорогой орех, снижающий уровень «плохого» холестерина, проявил новые свойства в борьбе с лишним весом. Подробности – ниже по тексту.

Дабы убедится в антихолестериновых свойствах очень популярного миндального ореха, учёные из Университета Южной Австралии затеяли эксперимент, в котором приняли участие 140 добровольцев. Их поделили на две группы, в рацион одной из них добавив миндаль.

Через три месяца результаты превзошли все ожидания. В группе «поедателей» миндаля (перекус орехами в течение дня) были зафиксированы следующие показатели:

- устойчивое ощущение сытости на длительное время;

- постепенное и комфортное снижение веса;

- снижение риска сердечных недугов;

- естественная нормализация уровня холестерина в крови (без лекарственных препаратов);

- остановка воспалительных процессов.

Медики объяснили подобные проявления от употребления миндаля наличием в его составе растительного белка, клетчатки, ненасыщенных жиров и антиоксидантов. Для извлечения максимальной пользы из этого ценного ореха, диетологи рекомендуют съедать в сутки 15-20 ядрышек миндаля в сыром очищенном или подсушенным виде, не обжаривая и не сдабривая их солью либо сахаром.