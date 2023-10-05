Более 1000 выпускников НГПУ и педколледжей приступили к работе с 1 сентября

В Новосибирской области растет популярность педагогических кадров – только в начале текущего учебного года к работе приступили более тысячи молодых специалистов.

Вопросы подготовки кадров в системе образования Новосибирской области обсудили накануне Международного Дня учителя на пресс-конференции с участием заместителя министра образования Новосибирской области Светланы Корольковой.

«Потребности в педагогических кадрах закрываются главным образом за счет трудоустройства молодых специалистов и целевиков. 1 сентября приступили к работе более 1000 выпускников НГПУ и педагогических колледжей. Также в Новосибирскую область летом прибыло около 100 педагогов из других регионов. Дополнительно 54 учителя приступят к работе по программе "Земский учитель", которая реализуется в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Оставшиеся вакансии на первые месяцы учебного года закрыты путем перераспределения нагрузки, внутреннего совместительства в общеобразовательных организациях, а также проектом "Сетевой учитель", — сообщила заместитель министра.



Для привлечения в отрасль образования молодых специалистов реализуются меры поддержки: единовременное пособие в размере действующего прожиточного минимума, ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 25%, единовременная денежная выплата в размере 15 тысяч рублей для выпускников-целевиков, ипотека молодым учителям, первоочередное предоставление мест в детских садах, 100% компенсация оплаты услуг ЖКХ.



В пресс-конференции также приняли участие ректор Новосибирского государственного педагогического университета Алексей Герасев и исполняющая обязанности директора Новосибирского педагогического колледжа №1 им. А.С. Макаренко Анжела Горбачева. Алексей Герасев сообщил, что в последнее время наблюдается значительный прирост абитуриентов на бюджетные места – их количество выросло с 1600 до 2300. Помимо этого, около 1000 человек принимаются на внебюджетные места. Большое внимание уделяется профориентационной работе, как результат на одно бюджетное место принято 15 заявлений. О качестве подготовки специалистов свидетельствует высокий процент их трудоустройства: 65% выпускников вуза устраиваются по специальности. У целевиков эта цифра достигает 87%. По словам Анжелы Горбачевой, 80% выпускников педколледжа остаются в профессии.