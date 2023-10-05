День пожилого человека провели в метрополитене

В актовом зале прошло чествование ветеранов предприятия.

Традиционное торжественное мероприятие, приуроченное к декаде пожилого человека, организовали для заслуженных работников в актовом зале Инженерного корпуса метрополитена.

Главная цель этого праздника — проявить благодарность и уважение к людям, которые внесли значительный вклад в развитие и процветание метрополитена. Важно помнить, что людям в любом возрасте необходимы внимание и забота. День пожилого человека — это возможность задуматься о значимости и важности пожилых людей в нашей жизни. Они обладают богатым опытом и мудростью, их оптимизм и позитивный решительный настрой могут стать примером для молодежи. Многие ветераны и сейчас активно участвуют в общественной жизни, посильно помогают детям и внукам.

Атмосфера праздника встречала гостей, цветы и подарки для дорогих ветеранов, теплые слова благодарности за их самоотверженный труд, крепкие объятия и радостные улыбки при встрече.

Такие встречи – это возможность пообщаться, обменяться информацией, восстановить утраченные со временем контакты. А главное, почувствовать, что о тебе не забыли, помнят и благодарят за добросовестный труд. Предприятие не теряет связи со своими бывшими работниками, профсоюзная организация, поддерживает контакт с работниками метрополитена и после их выхода на пенсию.

Приглашенный на чествование ветеранов ансамбль «Сибиряки» исполнил популярные песни и композиции собственного сочинения. Благодарная аудитория ответила дружными аплодисментами и хорошим настроением.