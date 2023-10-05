Эксперт предупредил россиян о предустановленных вирусах на смартфонах

В российских магазинах всё чаще попадаются «зараженные» гаджеты, которые следят за действия ничего не подозревающего пользователя.

Как правило, такие модели смартфонов завозят в нашу страну из Китая. Большая часть из них содержит предустановленные программы слежения (считаются вредоносными и вирусными), которые устанавливает заранее устанавливает в устройство производитель гаджетов, предупредил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в эфире радио Sputnik.

Самый большой шанс нарваться на «заражённый» аппарат можно при покупке дешёвых моделей смартфонов малоизвестных марок, пояснил специалист. По его мнению, таким образом изготовители дешевых смартфонов стремятся завладеть персональными данными людей, купивших гаджеты, чтобы потом их перепродать и получить дополнительную прибыль.

Избавиться от заранее встроенного вируса практически невозможно, предупредил Лукацкий, но при этом рекомендовал другой способ защиты – покупка более известных торговых марок телефонов, чьи достаточно известные производители не станут рисковать своей репутацией в погоне за сомнительной прибылью.