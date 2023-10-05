Как быть, если в ходе диспансеризации в поликлинике врач отказывает в проведении маммографии. Насколько это правомерно?

В Территориальном фонде ОМС Новосибирской области отметили, что эта ситуация распространенная и связана с тем, что пациенты зачастую не владеют информацией, касающейся проведения профилактических мероприятий. ТФОМС напоминает, что гражданам в возрасте от 18 до 39 лет включительно диспансеризация проводится 1 раз в три года, а в возрасте 40 лет и старше — ежегодно, и проводится она в 2 этапа. Причем, годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста.

Что касается перечня приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках диспансеризации, то в зависимости от пола и возраста пациента они определены и утверждены Приказом Минздрава России от 27.04.2021 № 404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».

Скрининг на выявление злокачественных новообразований у женщин проводится в виде маммографии обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм в возрасте от 40 до 75 лет включительно — 1 раз в 2 года (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией). При этом важно знать, что маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев пациентка уже проходила маммографию или компьютерную томографию молочных желез.

Таким образом, в некоторых случаях в рамках проведения диспансеризации врач вполне обоснованно может отказать в проведении маммографии.

С полным объемом проводимой диспансеризации, согласно своему полу и возрасту, можно ознакомиться на официальном сайте Территориального фонда ОМС НСО в разделе «Диспансеризация».