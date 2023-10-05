Как изменятся правила выплаты пособий на детей в 2024 году

Минтруда и социальной помощи изменил критерии нуждаемости семей с детьми при оформлении базовых детских выплат.

Поправки в соответствующий законопроект уже одобрены правительство нашей страны. В документе чётко указано, что при оценке критериев нуждаемости для назначения единого детского пособия и пособия на ребенка до 1,5 лет не будут учитывать ряд доходов, а точнее:

- заработок лиц в возрасте до 18 лет,

- проценты по номинальным вкладам, открытым на детей, находящихся под опекой,

- единовременную выплату матерям-героиням,

- единовременную выплату при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава».

Напомним, что ранее при назначении детского пособия не учитывался маткапитал, субсидии многодетным семьям на покупку жилья и имущество, переданное в качестве меры поддержки.

Однако глава нашего государства Владимир Путин заметил, что из-за незначительного повышения общего дохода, многие российские семьи лишаются права на пособие. Потому было поручено пересмотреть критерии нуждаемости.

Кроме этого, Минтруда предлагает шагнуть дальше и сохранить декретные выплаты и для работающих полный день матерей (в настоящий момент женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут работать неполный рабочий день или на дому с сохранением права на получение пособия).