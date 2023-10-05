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общество

Мэр Локоть прокомментировал обилие пивных магазинов в микрорайонах Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Новосибирска не нашел связи между пивнушками и библиотеками в новых микрорайонах.

Жители Новосибирска выразили удивление по поводу наличия алкогольных точек в каждом втором здании города. Одновременно они заявляют о недостатке других общественных мест, таких как библиотеки. Данный вопрос был обсужден в на еженедельной пресс-конференции мэра Анатолия Локтя, который подчеркнул, что эти две проблемы являются независимыми и не могут быть сравнимыми между собой.

Анатолий Локоть отметил, что Новосибирск – это город высокого интеллектуального уровня, ценящий науку и чтение. Он добавил, что в городе уже функционируют 71 муниципальная библиотека, но признал, что фонды и технологии этих учреждений требуют обновления.

На вопрос о причине преобладания пивных магазинов в новых микрорайонах города, мэр подчеркнул, что эти две темы не имеют прямой связи между собой. Он подчеркнул, что уровень интеллектуальной активности города не противоречит наличию пивных магазинов и отметил, что развитие инфраструктуры Новосибирска требует баланса в разных сферах. Мэр также подчеркнул, что муниципальные власти продолжат работу над обеспечением доступности образовательных учреждений и развитием культурных институтов, таких как библиотеки.

Анатолий Локоть завершил свою речь, напомнив, что город Новосибирск уже имеет 71 муниципальную библиотеку и что в настоящее время они активно занимаются обновлением фондов и внедрением современных технологий в свою работу.

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Сергей Щукин
Журналист

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