Новую мoшенническую схему зафиксировал ВТБ. Злoумышленники выдают себя за руководителей разных компаний и рассылают их сотрудникам сообщения якобы об утечке персональных данных. На самом деле их цель — вызвать доверие у потенциальной жертвы, убедить человека спасти деньги и затем заполучить их. Перевод средств при этом происходит через банкомат.

Мoшенники отправляют сообщения потенциальным жертвам в мессенджерах от имени руководителя компании. В них сообщается, что сотрудники организации подверглись мoшеннической атаке, в результате утечки средства на их банковских счетах и вкладах могут быть похищены, а на их имя оформлены кредиты. Потенциальную жертву при этом предупреждают о звонке выделенного куратора, который проинструктирует о дальнейших действиях по защите денег.

После этого мoшенники звонят и представляются специалистом службы безопасности компании или банка и просят жертву самостоятельно снять средства и перевести их через банкомат на безопасные счета, а часть передать специально направленному курьеру. После получения денег мошенники скрываются, а клиент безвозвратно теряет свои средства.

«Злoумышленники активно работают над разработкой новых сценариев обмана. Теперь они выдают себя за руководителей организаций, в которых работают потенциальные потерпевшие, уже зафиксированы атаки по этому сценарию на работников коммерческих предприятий, медицинских организаций и даже правоохранительных органов. Получая такие сообщения, человек начинает нервничать и в стрессовой ситуации готов приложить все усилия, чтобы защитить свои деньги. Однако надо понимать, что ваши деньги могут храниться только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке. Поэтому в любом случае советуем всегда перепроверять информацию либо у своего работодателя, либо самостоятельно позвонив в банк по официальным контактным данным», — отметил Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ.

Если возникают подозрения, что к учетной записи в онлайн-банке получили доступ мошенники, можно временно заблокировать ее в профиле пользователя. Последующая разблокировка возможна самостоятельно через банкомат с использованием своей карты, в отделении банка или через контакт-центр. Для дополнительной финансовой безопасности в банке рекомендуют оформить страхование счетов и карт, которое рассчитано и на случаи социальной инженерии.

«Злoумышленники могут использовать в своей мoшеннической схеме как телефонные звонки, так и рассылку сообщений. Они убеждают своих потенциальных жертв никому не сообщать о звонках и проводимых по их указаниях действиях. Верить таким заявлениям нельзя. Тут важно помнить, что никакие процессуальные действия сотрудниками правоохранительных органов по телефону не проводятся. Сотрудники банка никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, переводить их на безопасные счета либо передавать курьерам, а также проводить операции с недвижимостью», — прокомментировала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.