На станции метро «Заельцовская» прошли учения

В условиях максимально приближенным к реальным в метрополитене отрабатывали порядок совместных действий экстренные службы.

Сотрудники метрополитена приняли участие в специальном учении по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах метро.

В тоннеле метро имитация чрезвычайной ситуации – пожар, задымление, требуется эвакуация пассажиров и оказание первой медицинской помощи.

Вместе с сотрудниками метро алгоритм проведения аварийно-спасательных работ отрабатывали представители Главного управления МЧС России по Новосибирской области, Аварийно-спасательной службы, «Территориального центра медицины катастроф», «Сибирского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства», а также оперативная группа Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Главная задача таких учений – повысить слаженность в действиях задействованных структур и совершенствовать практические навыки по применению штатной техники, спасательного оснащения и специального оборудования.