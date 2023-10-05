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общество

На станции метро «Заельцовская» прошли учения

Фото: пресс-служба Новосибирского метрополитена

В условиях максимально приближенным к реальным в метрополитене отрабатывали порядок совместных действий экстренные службы.

Сотрудники метрополитена приняли участие в специальном учении по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах метро.

Фото На станции метро «Заельцовская» прошли учения 2

В тоннеле метро имитация чрезвычайной ситуации – пожар, задымление, требуется эвакуация пассажиров и оказание первой медицинской помощи.

Вместе с сотрудниками метро алгоритм проведения аварийно-спасательных работ отрабатывали представители Главного управления МЧС России по Новосибирской области, Аварийно-спасательной службы, «Территориального центра медицины катастроф», «Сибирского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства», а также оперативная группа Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Фото На станции метро «Заельцовская» прошли учения 3

Главная задача таких учений – повысить слаженность в действиях задействованных структур и совершенствовать практические навыки по применению штатной техники, спасательного оснащения и специального оборудования.

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Карина Чиркова
Журналист

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