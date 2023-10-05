Народные приметы 5 октября: что нельзя и можно делать в Астафьев день

В самый несчастливый день года защититься от злых сил поможет только осина, уверяют российские старожилы.

Пятое октября еще со времён древней Руси считался самым несчастливым днём, когда над землей господствуют злые силы, приносящие людям порчу и болезни. Защищались наши предки от нападок тёмных духов при помощи обычной осины (традиционный славянский оберег, отгоняющий дрожью своих листьев чёрные силы).

Лучшей защитой 5 октября считались осиновые ветки, расставленные по углам дома и колышки привязанные к воротам.

К запретам несчастливого октябрьского дня относились строго:

· не ругались и не сквернословили (не к добру);

· не спали до обеда (чревато финансовыми проблемами);

· не спали в чужих постелях (можно притянуть чужие болезни);

· не ловили и не ели рыбу (в жизни начнется полоса неудач).

По церковному календарю 5 октября – день памяти священномученика Фоки Синопского и пророка Ионы (народный вариант названия — день Иона Листодёра, так как ветер обрывал листья с деревьев в этот день).

После утреннего молебна верующие возвращались домой и приступали к уборке урожая редьки. А в случае если кто из домочадцев заболел осенней лихорадкой (простудился на холодном ветру), заваривали кору осины. Также для сохранения здоровья старались «отдать» осине свой пояс (ремень), обернув им ствол этого дерева.