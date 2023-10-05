Растет спрос начинающих инвесторов на курсы о долгосрочных инвестициях и сложных активах

Интерес инвесторов к образовательным курсам о фондовом рынке растет. При этом получить знания о долгосрочном инвестировании стремятся чаще, чем об активной, спекулятивной торговле, такую статистику приводят эксперты, анализируя спрос на образовательные программы.

Подавляющее большинство пользователей «Школы инвестора» брокера ВТБ (41% в сентябре) выбирают базовый курс. Клиенты хотят разобраться в азах инвестирования, чтобы собрать портфель ценных бумаг и увеличить свою потенциальную доходность. Интерес к этому курсу растет: с июля по сентябрь число прошедших его пользователей выросло на 16%.

Растет интерес к долгосрочным инвестициям (от 1 года). Курс о формировании гармоничного портфеля с прицелом на долгий срок выбирают почти в 2 раза чаще, чем обучение торговле «на новостях» с применением более сложных аналитических расчетов. Причем такое соотношение сохраняется уже несколько месяцев.

Также с июля по сентябрь заметен рост интереса клиентов к сложным активам, в том числе фьючерсам и опционам. Такое обучение в сентябре прошли на 56% пользователей больше, чем в июле.

«Растущий интерес к курсу для начинающих показывает, что всё больше клиентов-новичков подходят к инвестированию со всей ответственностью. Пользователям важно изучить ключевые понятия и разобраться в инвестиционных инструментах, прежде чем делать первый шаг на фондовом рынке. Отдельно отмечу интерес к долгосрочным инвестициям. Кстати, такую же тенденцию показали результаты нашего исследования, согласно которому инвестировать на срок от одного года готовы 46% россиян», – отметил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Антон Шевелев.