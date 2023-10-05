Россиян предупредили о потере пенсии из-за 1 ошибки

Без личного заявления предпенсионера специалисты СФР пенсию не начислят даже после достижения пенсионного возраста.

Выход на заслуженный отдых пожилых россиян в 2023 году, относящихся к категории «предпенсионеров», может омрачиться потерей первых выплат: «Процесс оформления статуса пенсионера является обязанностью самого гражданина, а не его работодателя или Социального фонда», пояснил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с изданием «Прайм», отметив при этом, что подобное затягивание ситуации является самой распространённой ошибкой россиян, готовящихся к выходу на пенсию.

Дело в том, что назначение и размер пенсии рассчитывается, отталкиваясь от даты подачи личного заявления с необходимым пакетом документов, а не достижения фактического пенсионного возраста. В связи с этим эксперт Виноградов рекомендует не откладывать процесс оформления пенсии.

По его устойчивому мнению, необходимые в этом случае документы стоит подать за месяц до достижения пенсионного возраста. Сделать это он предлагает одним из тремя возможных способов:

· лично в отделении Соцфонда,

· онлайн на его сайте СФР,

· через портал «Госуслуги» или лично в МФЦ.