Стихи ко Дню учителя-2023: новые красивые поздравления для педагога 5 октября

5 октября — Международный День учителя. Сиб.фм подготовил подборку душевных поздравлений в картинках для представителей профессии.
Кто нас учит?
Кто нас мучит?
Кто нам знания дает?
Это школьный наш учитель -
Удивительный народ.
С вами ясно и светло,
На душе всегда тепло.
И простите, если в срок
Был не выучен урок.
От души мы поздравляем
Наших всех учителей
И здоровья всем желаем
От проказников детей!
***
За вами вслед готовы сами
В земные недра заползать,
Но страны в турпоездках с вами.
Мы предпочли бы изучать!
***
Информатика — серьёзная наука.
Без неё сегодня — никуда.
"Windows" — непростая штука
Чтоб знать — немало надобно труда.
Но, (имя учителя), предмет свой вы доступно объясняете
Потому что всё отлично знаете.
К каждому из нас находите подход.
А отсюда наши знанья. Вот!
***
Ваш строгий взгляд небезразличен,
Ваш четкий ум нам симпатичен.
И счастливы, и рады мы,
Что нам который год верны!
Мы математику грызем,
Других наук не замечаем,
И в результате твердо знаем:
Эйнштейнами мы не умрем!
***
И физику, и астрономию вам надо знать,-
Твердит она нам то и дело.
Но слушать нам её не надоело
Ведь хорошо ведёт она рассказ
Про силу тока и сопротивление проводника
Про часть Галактики, небесные светила.
- Уж очень строгая она, -
Услышать можно только от ленивых.
Но тот, кто хочет знать — науки её знает,
И на уроках — "четыре", "пять"
С большим успехом получает.