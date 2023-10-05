Стихи ко Дню учителя-2023: новые красивые поздравления для педагога 5 октября

5 октября — Международный День учителя. Сиб.фм подготовил подборку душевных поздравлений в картинках для представителей профессии.

Кто нас учит?

Кто нас мучит?

Кто нам знания дает?

Это школьный наш учитель -

Удивительный народ.

С вами ясно и светло,

На душе всегда тепло.

И простите, если в срок

Был не выучен урок.

От души мы поздравляем

Наших всех учителей

И здоровья всем желаем

От проказников детей!

***

За вами вслед готовы сами

В земные недра заползать,

Но страны в турпоездках с вами.

Мы предпочли бы изучать!

***

Информатика — серьёзная наука.

Без неё сегодня — никуда.

"Windows" — непростая штука

Чтоб знать — немало надобно труда.

Но, (имя учителя), предмет свой вы доступно объясняете

Потому что всё отлично знаете.

К каждому из нас находите подход.

А отсюда наши знанья. Вот!

***

Ваш строгий взгляд небезразличен,

Ваш четкий ум нам симпатичен.

И счастливы, и рады мы,

Что нам который год верны!

Мы математику грызем,

Других наук не замечаем,

И в результате твердо знаем:

Эйнштейнами мы не умрем!

***

И физику, и астрономию вам надо знать,-

Твердит она нам то и дело.

Но слушать нам её не надоело

Ведь хорошо ведёт она рассказ

Про силу тока и сопротивление проводника

Про часть Галактики, небесные светила.

- Уж очень строгая она, -

Услышать можно только от ленивых.

Но тот, кто хочет знать — науки её знает,

И на уроках — "четыре", "пять"

С большим успехом получает.