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политика

В Госдуме рассказали, кто будет передавать данные россиян в военкоматы

Pixabay.com

В рамках активного формирования нового единого реестра призывников в РФ обязанность по передаче сведений о них будет возложена на медучреждения, работодателей и школы.

В скором времени получат соответствующие правительственные постановления налоговые инспекции (ФНС), Рособрнадзор, Минздрав (в том числе частные клиники), работодатели и территориальные органы МВД, пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, это поможет разгрузить самих военнообязанных от необходимости идти в военкомат с документами (к примеру, в случае смены места жительства, работы, учёбы и т.п.).

Собранные данные о призывниках после обработки будут вноситься в Единый реестр воинского учета РФ, заверил чиновник.

Отметим, что начавшийся осенний призыв-2023 проходит в прежнем режиме, поскольку единый реестр ещё не сформирован. Президент РФ Владимир Путин поручил закончить эти работы к апрелю будущего 2024 года, чтобы весенний призыв прошёл по новым правилам, которые, напомним, предполагают рассылку электронных повесток.

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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