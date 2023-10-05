В Госдуме рассказали, кто будет передавать данные россиян в военкоматы

В рамках активного формирования нового единого реестра призывников в РФ обязанность по передаче сведений о них будет возложена на медучреждения, работодателей и школы.

В скором времени получат соответствующие правительственные постановления налоговые инспекции (ФНС), Рособрнадзор, Минздрав (в том числе частные клиники), работодатели и территориальные органы МВД, пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, это поможет разгрузить самих военнообязанных от необходимости идти в военкомат с документами (к примеру, в случае смены места жительства, работы, учёбы и т.п.).

Собранные данные о призывниках после обработки будут вноситься в Единый реестр воинского учета РФ, заверил чиновник.

Отметим, что начавшийся осенний призыв-2023 проходит в прежнем режиме, поскольку единый реестр ещё не сформирован. Президент РФ Владимир Путин поручил закончить эти работы к апрелю будущего 2024 года, чтобы весенний призыв прошёл по новым правилам, которые, напомним, предполагают рассылку электронных повесток.