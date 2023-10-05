В Новосибирск прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу прибыл в Новосибирск с рабочим визитом.

В Новосибирск с рабочим визитом прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом 5 октября Сиб.фм сообщил источник. По словам собеседника, во второй половине дня глава Минобороны планирует посетить Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова — на предприятии сейчас готовятся к визиту.

Шойгу также посетит Новосибирский приборостроительный завод.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев на полигонах Южного военного округа.

Напомним, в апреле в Новосибирскую область с рабочим визитом прибыл премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.