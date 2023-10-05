В Новосибирске 48 выпускников-медиков зачислены в штат скорой помощи

В штат станции скорой помощи зачислили 48 выпускников-медиков из Новосибирска.

48 выпускников-медиков из Новосибирска приняли в штат скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

В период с августа по сентябрь 2023 года 38 фельдшеров, окончивших медицинский колледж, а также 10 врачей, получивших образование в медицинском университете, включая 3 анестезиолога-реаниматолога и педиатра, приступили к работе в новосибирской службе скорой помощи.

По словам главного врача станции скорой медицинской помощи Александра Балабушевича, выпускники образовательных учреждений ежегодно приходят на работу в службу скорой помощи. Перед этим они проходили специализацию и преддипломную практику в течение двух с половиной месяцев — выезжали на вызовы.

Напомним, что в Новосибирской области более тысячи молодых педагогов и воспитателей устроились на работу 1 сентября 2023 года.

Кроме того, в сентябре 2023 года в Новосибирской области более тысячи пар расторгли брак, а поженились — более двух тысяч.