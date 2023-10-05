В Новосибирске 67-летняя женщина убила сожителя из-за ревности

Жительница Новосибирска приревновала сожителя и убила его.

В Новосибирске 67-летняя местная жительницы убила своего мужа на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры и следкома.

Как отмечают в прокуратуре, что ночью в январе сожители распивали спиртные напитки в своей квартире. Внезапно произошла ссора — женщина приревновала мужчину.

«В ходе конфликта осужденная взяла кухонный нож и нанесла потерпевшему один удар в жизненно важные органы, от которого последний скончался на месте», — подчеркнули в СК.

Заельцовский районный суд признал женщину виновной по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ей грозят восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что возвращение осужденного в 2003 году за изнасилование и убийство 8-летней девочки Александра Кужилова в Чистоозерный в Новосибирской области вызвало тревогу среди местных жителей.