В Новосибирске губернатор Травников поздравил педагогов с Днём учителя

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил педагогов с Днём учителя.

Педагогов Новосибирской области поздравил с профессиональным праздником губернатор Андрей Травников. Текст поздравления он опубликовал в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, важность труда учителей невозможно переоценить.

«Их мудрость, любовь и терпение помогают детям раскрыть таланты и способности, учат верить в свои силы и добиваться успеха», — написал он.

Как отметил Андрей Травников, от педагогов зависит становление личности ребёнка и формирование его ценностей. Губернатор выразил благодарность учителям региона за профессионализм, преданность работе и добросовестный труд.

«Крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии и высоких профессиональных достижений!» — заключил он.

Напомним, что более тысячи молодых специалистов устроились на работу в школы и детские сады Новосибирской области.