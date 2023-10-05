В Новосибирске губернатор Травников поздравил педагогов с Днём учителя

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил педагогов с Днём учителя.
Педагогов Новосибирской области поздравил с профессиональным праздником губернатор Андрей Травников. Текст поздравления он опубликовал в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, важность труда учителей невозможно переоценить.
«Их мудрость, любовь и терпение помогают детям раскрыть таланты и способности, учат верить в свои силы и добиваться успеха», — написал он.
Как отметил Андрей Травников, от педагогов зависит становление личности ребёнка и формирование его ценностей. Губернатор выразил благодарность учителям региона за профессионализм, преданность работе и добросовестный труд.
«Крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии и высоких профессиональных достижений!» — заключил он.
Напомним, что более тысячи молодых специалистов устроились на работу в школы и детские сады Новосибирской области.