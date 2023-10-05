В Новосибирске опубликован завораживающий ролик о красотах зелёных зон города

В сети появился ролик «Зелёный Новосибирск» об истории парков, скверов и других зон отдыха в городе.

В рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм сняла ролик «Зелёный Новосибирск». В нём рассказана история создания мест отдыха в мегаполисе – парков, скверов и многих других.

Так ведущий проекта — научный сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев рассказывает историю создания Центрального парка, парка «Берёзовая роща», Ботанического сада, зоопарка, а также Обского моря.

Ранее Сиб.фм опубликовал ролик о достопримечательностях города. Смотрите видео!