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общество

В Новосибирске опубликован завораживающий ролик о красотах зелёных зон города

Фото: Сиб.фм

В сети появился ролик «Зелёный Новосибирск» об истории парков, скверов и других зон отдыха в городе.

В рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм сняла ролик «Зелёный Новосибирск». В нём рассказана история создания мест отдыха в мегаполисе – парков, скверов и многих других.

Так ведущий проекта — научный сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев рассказывает историю создания Центрального парка, парка «Берёзовая роща», Ботанического сада, зоопарка, а также Обского моря.

Ранее Сиб.фм опубликовал ролик о достопримечательностях города. Смотрите видео!

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Александр Борисов
журналист

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