В Новосибирске открылась уникальная выставка в честь годовщины воссоединения новых регионов с Россией

4 октября в Новосибирске открылась уникальная выставка, посвященная годовщине воссоединения новых регионов с Россией. Организатором столь важного мероприятия выступила партия «Единая Россия». Как проходило мероприятие — в материале «Сиб.фм».

Каждый житель Новосибирской области может посетить первую в своем роде выставку, которая открыта на базе мультимедийного исторического парка «Россия — моя история».

В экспозиции фотографии, которые наглядно показывают поддержку, оказываемую подшефному Новосибирской области Беловодскому району Луганской Народной Республики. На уникальных кадрах видно, как изменился регион буквально за год: восстановлены инфраструктура, социальные объекты, оказаны гуманитарная и волонтерская помощь.

Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бондаренко, который помогал восстановить мемориал погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн в селе Городище Беловодского района, поделился историями тех, кто живет на Донбассе.

«Парень Богдан долго ходил вокруг мемориала, а потом подошел познакомиться. В 2014 году у него погиб отец. Парень сразу сказал: "Я буду вам помогать". И помогал — гвозди собирал, доски подносил. Приехала съёмочная группа, сказала, будем снимать тебя, Богдан. Время пришло, а его нет. Когда группа уехала, он вышел из кустов. Мы тогда спросили его: "В чем дело, ты же обещал". А он ответил: "Мамка сказала, не ходи". Я тогда подумал, молодец, маму надо слушать. Это вот такие простые истории, которые поднимают дух и вселяют надежду в наших участников СВО. Так и победим. Выставка показывает, что изменения — подвиг всех новосибирцев на той, новой земле».

Сергей Бондаренко признался, второй год наши ребята ездят волонтерами с гуманитарными миссиями. И все это время новосибирцы занимаются важными делами: общаются с местными жителями, узнают правду от них, общаются с военнослужащими и буквально видят своими глазами, что происходит там сейчас и что было.

«Конечно, вы можете задать вопрос: а изменилась ли спустя год жизнь мирных жителей? Ответ будет очень простым. Да, и в лучшую сторону. Буквально год назад в июле 2022 года я был в Мариуполе. Работал там не только волонтером, но и участвовал в референдуме, помогал его организовывать, был наблюдателем. И в этом году я вновь посетил город. Скажу одно: город сейчас не узнать. Скажу даже более удивительную вещь — сейчас он выглядит лучше, чем до начала СВО», — рассказал депутат партии «Единая Россия».

Тоже самое он говорит и о Беловодском районе. Уже реализованы десятки проектов, как образовательных, так и инфраструктурных. И это только начало.

«Нам предстоит еще очень много работы. Но память — это тот стержень, вокруг которого формируется дух и характер нашего народа. История мемориала в Городище сложная. В этом месте покоятся 43 воина Красной Армии. Один из них — Александр Чертенков, уроженец Новосибирской области. До Великой Отечественной войны он работал на Чкаловском заводе».

Подготовка мемориала к реконструкции заняла восемь месяцев. Работы завершили несколько дней назад. Но открытие такой выставки — наглядный пример того, что реально происходит на Донбассе, это могут увидеть все жители Новосибирской области.

«Такие выставки действительно необходимы, ведь наше дело правое и за нами правда», — сказал Сергей Бондаренко.

Территории, вновь воссоединенные с Россией, имеют значение не только с точки зрения увеличения площади страны или укрепления ее экономической мощи. Эти регионы исторически входили в состав России на протяжении веков, и их включение в состав России сегодня является восстановлением исторической справедливости. Этот факт обозначил Олег Иванинский, депутат Государственной думы от политической партии «Единая Россия».

«Сложно переоценить то, что делают в Беловодском районе новосибирские врачи, строители, учителя, работники областной администрации. Налаживают работу школ и больниц, местного самоуправления, помогают сельскому хозяйству. Все понимают: идет специальная военная операция, но вместе с тем идет активное восстановление территории, возвращение к нормальной жизни», — сказал парламентарий.

Историческая справка

30 сентября в России впервые отмечался новый исторический праздник, посвященный важному событию. Год назад в этот день четыре южных региона вернулись в состав Российской Федерации. Это Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.

С 23 по 27 сентября 2022 года население Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, высказались за вступление в состав Российской Федерации. Результатом референдумов стало яркое «да» со стороны жителей этих регионов. В Херсонской области 87,05% голосов отдали за воссоединение, в то время как в остальных трех регионах процент поддержки превысил 90%.

Референдуму предшествовали тяжелые времена — противостояние длилось восемь лет. В 2014 году русскоязычное население на Донбассе отвергло политику новых украинских властей после госпереворота и столкнулось с притеснениями и гонениями. В результате этого противостояния было сформировано народное ополчение и начались вооруженные столкновения. В результате Донецкая и Луганская народные республики провозгласили свою независимость.

В течение восьми лет из-за вооруженных столкновений пострадало около 14 тысяч жителей Донбасса. Россия регулярно оказывала гуманитарную помощь населению республик и выступала посредником в мирном урегулировании конфликта. Однако Киев не выполнил положений заключенных соглашений и продолжал обстреливать линию разграничения.

21 февраля 2022 года Российская Федерация признала независимость республик и через три дня начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что цели СВО могут корректироваться, но в целом остаются неизменными.