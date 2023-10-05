В Новосибирске продлили режим чёрного неба до 10 октября

В небе над Новосибирском продолжают скапливаться вредные примеси.

Метеорологи Западно-Сибирского Гидрометцентра сообщили, что в небе над Новосибирском продолжают собираться вредные вещества. Неблагоприятные условия продлятся до 13 часов 9 октября.

«В период с 18 часов 04.10 до 13 часов 09.10 на территории г. Новосибирск сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности», — гласит штормовое предупреждение.

4 октября загрязнение воздуха зафиксировали в Заельцовском и Ленинском районах: там была превышена допустимая концентрация пыли.

За прошедшие сутки видимость в туманах ухудшалась до 500 м, в дымках до 1-2 км. Утром 3 октября в Сузуне отмечалось изморозь диаметром 2 мм.

Также кратковременный прогноз погоды от УГМС гласит, что в пятницу и субботу, 6-7 октября, в Новосибирске ожидается +15..+19 градусов днём и +3..+5 ночью. По области ночью местами возможны заморозки до -4. Ветер юго-западный со сменой на южный.