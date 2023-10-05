В Новосибирске ввели первый долгострой, строящийся по новой схеме

Эксперт рассказал о первом долгострое, который возвели по новой схеме.

В Новосибирске введен дом со строительным адресом ул. Зорге 229 к 1. Это первый проблемный объект Новосибирска, который имел проектное финансирование, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«К застройщику, достроившему дом, никаких вопросов нет. Компания взяла площадку с уже существующими проблемами и обманутыми дольщиками. Деньги, вложенные в 2016 -2018 годах, лежали на счетах эскроу, дольщики платили ипотеку, снимали квартиры, но никакой компенсации им не положено», — уточнил специалист.

Теоретически могло быть ещё хуже, считает Николаев, так как банк мог просто вернуть деньги, и тогда на эту сумму можно было бы купить 30% или 40% оплаченной площади. Изначально на паспорте объекта 1 дом планировался к сдаче в 2016 году, но к концу года было построено только 2 этажа каркаса 25 – этажного объекта. В ДДУ срок ввода, наверняка, был скорректирован, но дольщики ждали сдачи 4-5 лет.

К началу строительства и застройщик, и заказчик входили в ГК ПТК-30, которая лидировала в Новосибирской области по строительному заделу. По данным ЕРЗ суммарный строительный объем ГК на 01.03.2017 года составлял 239 930 квадратных метров.

Законодательство по проектному финансированию было не отработанным, поэтому на достройку ушло так много времени.

Надежность застройщика важнее законодательства, больше 20-ти компаний Новосибирска никогда не задерживали ввод, а выбор вариантов новостроек огромен

Напомним, в Новосибирске побит рекорд по числу кредитов на новостройки.