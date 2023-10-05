В Новосибирской области скончался певец-железнодорожник Анатолий Третьяков

Под Новосибирском ушёл из жизни железнодорожник с голосом Муслима Магомаева.

Талантливый железнодорожник с голосом Магомаева Анатолий Третьяков умер 4 октября в Карасукском районе. В городе он регулярно на праздниках исполнял песню "День Победы" в особо значимые для страны даты.

Анатолий вырос в небольшом селе, где рано пришлось заменить отца и помогать матери, которая сама воспитывала четверых детей. Во время каникул он работал в полеводстве и животноводстве, а позже на Лозовском ремзаводе, где занимался ремонтом автомобилей. Именно там он осознал, что его будущим будет слесарное дело, отказавшись от мечты стать профессиональным музыкантом.

Анатолий начал петь ещё с самого детства, уже с пяти лет. В семье его талант был замечен и признан музыкальным.

В последние годы жизни, Анатолий Третьяков боролся с тяжелой болезнью. В июне он нуждался в помощи своих благодарных зрителей и земляков, чтобы получить кровь редкой группы. Многие жители Карасукского района откликнулись и помогли ему в этой ситуации. 4 октября состоялся его прощальный обряд, и его земляки понимали, что больше не услышат Анатолия Третьякова исполняющим не только "День Победы", но и другие песни.