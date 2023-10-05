В Новосибирской области увеличили производство сливочного масла и сыра

Объемы производства сыра и сливочного масла в Новосибирской области продолжают расти.

Во время пресс-тура на предприятии «Тогучинское молоко» рассказали, что объем производства сыра вырос более чем на 47%, а сливочного масла — на 13,6%.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов подчеркнул, что регион постоянно увеличивает объемы переработки сырого молока.

«У нас действует 77 предприятий-производителей молока и молочной продукции. С начала этого года было переработано более 290 тысяч тонн молока, что значительно превышает прошлогодние показатели за тот же период. Мы также рады отметить увеличение производства молока, сливок сухих, сливочного масла и сыров», — отметил Андрей Шинделов.

Заместитель министра также рассказал, что с 2022 года производители получают субсидии на возмещение затрат, связанных с увеличением объема переработки молока на пищевую промышленность. В прошлом году эту субсидию получили восемь предприятий. Сумма субсидий составила 22,8 миллиона рублей. В этом году уже более 50 миллионов рублей выделили восьми предприятиям Новосибирской области.

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