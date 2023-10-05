Ваше авто есть в списке: страховщики назвали самые угоняемые машины в России

Ещё пару лет назад российских угонщиков интересовали корейские Hyundai, в текущем 2023-ем они переключились на другую корейскую марку.

Специализированный портал Autonews.ru. затеял целое исследование на тему угона автомобилей в нашей стране и опросил ряд ведущих страховых компаний России на предмет количества заявляемых им убытков от угона застрахованного авто.

Опрошенные страховые компании единодушно заявили о значительном сокращении (от 30 до 50 процентов) числа угонов в первой половине текущего года.

Список самых угоняемых машин в 2023 году возглавил корейский бренд Kia (два предыдущих года первенство по угонам держали также корейские Hyundai – сейчас они на втором месте анти-рейтинга).

Чуть реже угонщики интересуются автомобилями таких марок, как:

· Mitsubishi (в основном, кроссовер Outlander),

· Ford Kuga,

· Haval F7X,

· Hyundai Creta,

· Hyundai Palisade.

Кроме того, штучным угонам подвергаются: Audi, Toyota, Nissan и Renault.

Лидерами по числу угонов автомобилей за 2023 год стали Москва и Московская область. За ними следуют регионы, где чуть реже угоняют авто – это Санкт-Петербург, Новгородская, Калужская и Кемеровская области.

В 30 процентах случаев автомобили исчезают с неохраняемых стоянок придомовых территорий и парковок. Происходят похищения машин с площадок торговых центров, но намного реже.

Также эксперты авторынка заметили, что жить автоугонщикам становится все тяжелее из-за многочисленных камер, а также запущенной системы «Паутина».