Врачи из Новосибирска заморозили 5-месячную девочку для спасения от инфаркта

В Новосибирске врачи спасли 5-месячного младенца от инфаркта.

В Новосибирске произошел удивительный случай спасения 5-месячного младенца от инфаркта. Ребенку пришлось пройти необычную процедуру заморозки.

Девочка страдала врожденным пороком сердца, вызванным неправильной работой коронарных артерий, отвечающих за питание сердца. В результате развилась коронарная недостаточность, диагноз, который обычно ставят пациентам старше 50 лет и считают предшественником инфаркта.

Этот порок является редким и встречается у 3-5 младенцев на 100 000 новорожденных. Он становится причиной ранних инфарктов у детей. Признаки порока обнаруживаются уже в первые месяцы жизни: ребенок проявляет одышку, учащенное и храпящее дыхание, кашель и рвоту. Приступы порока могут быть вызваны физическим напряжением или криком.

К сожалению, 90% детей с таким диагнозом умирают в первый год жизни. Спасение младенца возможно только с помощью экстренной операции, которую провели врачи НМИЦ Мешалкина. Для выполнения операции пришлось заморозить сердце и выполнить перешивание.

Хирург клиники Илья Сойнов отметил, что операция прошла успешно, несмотря на сложный послеоперационный период и наличие коронавирусной инфекции. Ребенок оставался под наблюдением реаниматологов в течение 14 дней, которые проделали огромную работу для восстановления его организма.

На данный момент малышка находится в родном городе на процессе реабилитации. Ее здоровью ничего не угрожает, и сейчас она на пути к полному выздоровлению.